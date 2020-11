La figlia di Calenda pestata dalla polizia a Parigi. E lui: «Daje, non mollare e rispondi al telefono» (Di lunedì 30 novembre 2020) La figlia di Calenda pestata in piazza a Parigi. Il padre, fondatore di Azione, preoccupato ma orgoglioso ne dà notizia sui suoi canali social. L’ex dem sembra averla presa bene, e in un messaggio indirizzato alla 31enne, su Twitter scrive: «Mannaggia alla miseria! Tay! I figli manifestanti! Per fortuna è tosta come l’acciaio. Daje figlia». Fotoreporter professionista, la donna è stata coinvolta in un pestaggio da parte della polizia a Parigi, durante la manifestazione di protesta contro la legge sulla sicurezza. Un disposizione di recente approvazione, che vieta di riprendere, con filmati e fotografie, le forze dell’ordine in servizio. Una vicenda resa pubblicata dalle foto pubblicate dall’account Twitter di Reporters En Colère. La ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 novembre 2020) Ladiin piazza a. Il padre, fondatore di Azione, preoccupato ma orgoglioso ne dà notizia sui suoi canali social. L’ex dem sembra averla presa bene, e in un messaggio indirizzato alla 31enne, su Twitter scrive: «Mannaggia alla miseria! Tay! I figli manifestanti! Per fortuna è tosta come l’acciaio.». Fotoreporter professionista, la donna è stata coinvolta in un pestaggio da parte della, durante la manifestazione di protesta contro la legge sulla sicurezza. Un disposizione di recente approvazione, che vieta di riprendere, con filmati e fotografie, le forze dell’ordine in servizio. Una vicenda resa pubblicata dalle foto pubblicate dall’account Twitter di Reporters En Colère. La ...

Fusillide : RT @SerglocSergio: Figlia di #Calenda picchiata a Parigi dalla polizia durante una manifestazione - ale_attardo : RT @Libero_official: La figlia di Carlo #Calenda, Tay, è stata pestata a #Parigi durante una manifestazione contro la legge sulla sicurezza… - _oopart : @CarloCalenda calenda, di tua figlia non ho parlato e non ne parlo. dico che tu sei superficiale se sei contro macr… - SecolodItalia1 : La figlia di Calenda pestata dalla polizia a Parigi. E lui: «Daje, non mollare e rispondi al telefono»… - Sgiardule : RT @Libero_official: La figlia di Carlo #Calenda, Tay, è stata pestata a #Parigi durante una manifestazione contro la legge sulla sicurezza… -

Ultime Notizie dalla rete : figlia Calenda HTTP/1.1 Server Too Busy