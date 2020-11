La difesa della biodiversità entra nella strategia Ue anti-Covid (di D. Di Stefano) (Di lunedì 30 novembre 2020) (di Daniele Di Stefano) Nel pieno della seconda ondata della pandemia, mentre si discute su come gestire il Recovery Fund, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica– aperta fino al 2 dicembre – sulla strategia per la biodiversità per il 2030. Una scelta che deriva dal ruolo centrale attribuito alla biodiversità anche in termini economici. “Rendere la natura di nuovo sana è essenziale per il nostro benessere fisico e mentale ed è un alleato nella lotta contro i cambiamenti climatici e le epidemie”, ha sottolineato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presentando la strategia, nel maggio di quest’anno. Ora il profondo legame tra pandemia ed erosione alla ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) (di Daniele Di) Nel pienoseconda ondatapandemia, mentre si discute su come gestire il Recovery Fund, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica– aperta fino al 2 dicembre – sullaper laper il 2030. Una scelta che deriva dal ruolo cle attribuito allaanche in termini economici. “Rendere la natura di nuovo sana è essenziale per il nostro benessere fisico e mentale ed è un alleatolotta contro i cambiamenti climatici e le epidemie”, ha sottolineato la presidenteCommissione europea, Ursula von der Leyen, presentando la, nel maggio di quest’anno. Ora il profondo legame tra pandemia ed erosione alla ...

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Perché è precipitato in mare il drone della Piaggio? È uno scenario inquietante quello… - ItalianNavy : #naveGaribaldi torna in mare. L'incrociatore portaeromobili della #MarinaMilitare è stato oggetto di un lungo perio… - ItalianNavy : #GolfodiGuinea, #naveMartinengo in esercitazione con la Marina nigeriana Preziosa cooperazione della… - kazenoookami : RT @reportrai3: #Report lunedì 21.20 @RaiTre Perché è precipitato in mare il drone della Piaggio? È uno scenario inquietante quello che ruo… - mazzeoantonio : TRAPANI-BIRGI E I DRONI DI GUERRA... Precipita drone da guerra nelle acque siciliane ma il Ministero della Difesa e… -

Ultime Notizie dalla rete : difesa della Manifestazione a difesa della sanità pubblica a Madrid ANSA Nuova Europa Covid, calano i contagi. E De Luca ora difende i medici

Il governatore replica alle polemiche da lui stesso suscitate sui “farabutti” in servizio negli ospedali. I positivi sono 2.022 su 19.063 tamponi.

Da domani si inizia a pensare al Pordenone: mister Dionisi fa la conta degli assenti

Riprenderà nella giornata di domani la preparazione della squadra azzurra in vista della sfida contro il Pordenone, posticipo della decima di campionato, che andrà in scena nella serata di lunedì pros ...

Il governatore replica alle polemiche da lui stesso suscitate sui “farabutti” in servizio negli ospedali. I positivi sono 2.022 su 19.063 tamponi.Riprenderà nella giornata di domani la preparazione della squadra azzurra in vista della sfida contro il Pordenone, posticipo della decima di campionato, che andrà in scena nella serata di lunedì pros ...