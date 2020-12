La dedica di Cher per l’ultimo giorno di cattività dell’elefante Kaavan: vola in Pakistan e canta per lui “I sogni son desideri” – Video (Di lunedì 30 novembre 2020) “I sogni son desideri“, in inglese “A dream is a wish your heart makes”. Con questo brano, tratto dal film Disney Cenerentola, la cantante Cher ha voluto salutare Kaavan, un elefante asiatico che dopo anni di battaglie, tra cui quelle della stessa star, è uscito dalla cattività per essere trasferito in una nuova casa in Cambogia, nel Cambodia Wildlife Sanctuary. Rinchiuso nel Marghazar Zoo, a Islamabad, l’esemplare era rimasto l’ultimo della sua specie in Pakistan dopo la morte della sua compagna nel 2012, e per questo ribattezzato “il più solo al mondo”. Dal 2016 è al centro di diverse battaglie di attivisti e animalisti, tra cui Cher, che ne chiedevano la liberazione. Ecco il Video della particolare esibizione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) “Ison desideri“, in inglese “A dream is a wish your heart makes”. Con questo brano, tratto dal film Disney Cenerentola, lanteha voluto salutare, un elefante asiatico che dopo anni di battaglie, tra cui quelle della stessa star, è uscito dallaper essere trasferito in una nuova casa in Cambogia, nel Cambodia Wildlife Sanctuary. Rinchiuso nel Marghazar Zoo, a Islamabad, l’esemplare era rimastodella sua specie indopo la morte della sua compagna nel 2012, e per questo ribattezzato “il più solo al mondo”. Dal 2016 è al centro di diverse battaglie di attivisti e animalisti, tra cui, che ne chiedevano la liberazione. Ecco ildella particolare esibizione di ...

