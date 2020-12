Leggi su vanityfair

(Di lunedì 30 novembre 2020) La città dei vivi, è Roma. È qui che nel 2016 si compie il delitto Varani, tutti lo ricordano. L’assassinio spietato di un ragazzo di borgata, ucciso da due coetanei nel più cruento dei modi, seviziato e torturato finché la morte finalmente non mise fine al linciaggio. I due carnefici dopo aver compiuto il delitto, si salutano con la promessa di non dimenticarsi mai. Non si rivedranno più. Manuel Foffi torna nel suo appartamento dove giace inerme Luca Varani, Marco Prato si chiude in un albergo e tenta il suicidio, senza successo. Il caso diventa di dominio pubblico, i ragazzi arrestati all’istante, l’Italia piange il giovane innocente, mentre i mass media planano sulla storia come condor, e nella capitale si cerca il bandolo della matassa: non esiste un movente, Luca Varani è la vittima sacrificale e casuale, di un gioco perverso di due giovani uomini, chiusi in una stanza da tre giorni, imbottiti di vodka e cocaina. Nicola Lagioia, viene chiamato per scrivere un reportage per il Venerdì di Repubblica, e in prima battuta, rifiuta l’incarico; quel caso non gli piace, elimina rapidamente la proposta e chiude la questione. Ma in quel diniego, si nasconde qualcosa di più profondo e antico.