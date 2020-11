La calciatrice Paula Dapena protesta durante il minuto di silenzio per Maradona: “Un violentatore” (Di lunedì 30 novembre 2020) La calciatrice del Viajes Interrias FF, Paula Dapena, si è accovacciata e girata di spalle, durante il minuto di silenzio in ricordo del Pibe de Oro. Prima dell’incontro del campionato di calcio femminile spagnolo di seconda divisione fra Viajes Interrias FF e Deportivo la Coruna, si è tenuto, come in tutti i campi del mondo, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 30 novembre 2020) Ladel Viajes Interrias FF,, si è accovacciata e girata di spalle,ildiin ricordo del Pibe de Oro. Prima dell’incontro del campionato di calcio femminile spagnolo di seconda divisione fra Viajes Interrias FF e Deportivo la Coruna, si è tenuto, come in tutti i campi del mondo, L'articolo NewNotizie.it.

thepalermer : Paula la tocca piano. - michaeIsh : RT @AppTcf: La protesta di Paula Dapena che non rispetta il minuto di silenzio per #Maradona: “Non sono disposta a ricordare un molestatore… - lotusvioletiris : comunque ragazzi qualcuno può linkarmi il profilo instagram di Paula depena, la calciatrice rad? non riesco a trovarlo :( - RaiSport : Durissima la presa di posizione di Paula #Dapena, 24 anni, calciatrice della Viajes Interrìas, squadra femminile ch… - fra_marro7 : RT @BombeDiVlad: #Maradona, la calciatrice Paula #Dapena non ha osservato il minuto di silenzio “È stato un atleta di qualità, ma...” ??????… -

Ultime Notizie dalla rete : calciatrice Paula HTTP/1.1 Server Too Busy