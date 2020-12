"La caduta, 7 giorni prima di morire". Ma lo hanno lasciato chiuso in camera (in stato confusionale?): Maradona, accuse pesantissime (Di lunedì 30 novembre 2020) Mentre Diego Armando Maradona riposa in pace, in Argentina continua gli scoop o i presunti tali sulla sua morte, avvenuta improvvisamente all'età di 60 anni per un arresto cardiaco. Un nuovo inquietante dettaglio sulla scomparsa del Pibe de Oro lo ha aggiunto Rodolfo Baqué, avvocato di Gisela Madrid, l'infermiera che si occupava di badare al calciatore più forte di tutti i tempi, che era convalescente nella sua casa di Tigre dopo un'operazione alla testa. “Maradona è caduto e ha battuto la testa proprio una settimana prima della sua morte, il mercoledì - ha svelato Baqué al quotidiano La Nacion - nessuno però lo ha portato in ospedale per una Tac… Diego non era in grado di decidere da sé cosa fare ed è rimasto chiuso nella sua stanza per ben tre giorni”. Una negligenza che, se confermata, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Mentre Diego Armandoriposa in pace, in Argentina continua gli scoop o i presunti tali sulla sua morte, avvenuta improvvisamente all'età di 60 anni per un arresto cardiaco. Un nuovo inquietante dettaglio sulla scomparsa del Pibe de Oro lo ha aggiunto Rodolfo Baqué, avvocato di Gisela Madrid, l'infermiera che si occupava di badare al calciatore più forte di tutti i tempi, che era convalescente nella sua casa di Tigre dopo un'operazione alla testa. “è caduto e ha battuto la testa proprio una settimanadella sua morte, il mercoledì - ha svelato Baqué al quotidiano La Nacion - nessuno però lo ha portato in ospedale per una Tac… Diego non era in grado di decidere da sé cosa fare ed è rimastonella sua stanza per ben tre”. Una negligenza che, se confermata, è ...

