La Bomba è pronta: tra breve in Italia (Di martedì 1 dicembre 2020) Un video, pubblicato il 23 novembre dai Sandia National Laboratories, mostra un caccia Usa F-35A che, volando a velocità supersonica a 3000 metri di quota, lancia una Bomba nucleare B61-12 (dotata per il test di testata non-nucleare). La Bomba non cade verticalmente ma plana, finché nella sezione di coda si accendono dei razzi che le imprimono un moto rotatorio e la B61-12 (guidata da un sistema satellitare) si dirige sull'obiettivo che colpisce 42 secondi dopo il lancio. Il test è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

