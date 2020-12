Klopp | “Giocare ogni tre giorni è stressante | è la stagione più dura di sempre”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 30 novembre 2020) Jurgen, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con l’Ajax, parlando delle difficoltà di unadurissima, dove si gioca. Queste le sue parole:è un casino. Non abbiamo abbastanza tempo per recuperare. Il recupero non è solo riposo e cura di sé stessi, ma anche libertà di pensare a quello che vuoi e non a quello che devi fare. È una situazione che ci rende tesi, è tutto, non aiuta giocaretre, gli infortuni sono dietro l’angolo, sempre. E’ tutto molto difficile”. Gli infortunati: “Henderson è ok e ci sarà, lo abbiamo recuperato. Thiago Alcantara dovrà ancora aspettare, ci vorranno alcune settimane. Keita vedremo ...