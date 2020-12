Keita si cura lontano dalla Sampdoria | il punto sull’attaccante

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 novembre 2020)Balde proseguirà il suo iter riabilitativo per una settimana a Roma per poi tornare ad allenarsi con la squadra. IlLavive un momento negativo che dura da ormai un mese e mister Ranieri dovrà battere il Torino per scacciare i fantasmi della crisi. I blucerchiati, però, possono sorridere guardando all'infermeria. Come riporta Repubblica, infatti, arrivano ottime notizie daBalde. I tempi di recupero dell'attaccante senegalese, dall'infortunio al bicipite femorale, dovrebbero accorciarsi e l'ex Monaco potrebbe tornare a disposizione prima di Natale.questa settimana sarà a Roma per proseguire con le terapie e in seguito potrebbe già tornare ad allenarsi con i compagni.