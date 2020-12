Kate Middleton la blusa ancora al contrario

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 30 novembre 2020) Quale momento migliore di quello attuale, per rispolverare vecchi look e capi d’abbigliamento? Dopotutto, sfoggiarne di nuovi adesso, senza la possibilità di partecipare fisicamente a eventi sociali, significherebbe farlo in videochiamata. O, semplicemente, girare per casa con autocompiacimento come cura all’umore. Ma si sa, le new entry del guardaroba necessitano di essere ammirate – e complimentate – dal vivo. Non a caso, ultimamente anche Kate Middleton ha riciclato, più del solito, alcuni dei suoi capi indossati in passato, tra cui una blusa con pussy bow di cui si parlò parecchio l’anno scorso.