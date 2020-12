Juventus, verso la Champions League: buone notizie per Pirlo (Di lunedì 30 novembre 2020) Juventus – Subito al lavoro la Juventus in vista del prossimo impegno che attende la squadra bianconera, ovvero il match di Champions League contro la Dinamo Kiev. Anche se Ronaldo e compagni sono già qualificati per il turno successivo del torneo, si inseguirà un altro successo in modo da potersi giocare il primo posto nel girone con il Barcellona nello scontro diretto. Di sicuro però Pirlo dovrà essere bravo a gestire nel migliore dei modi la sua rosa, visti i tanti impegni del periodo. Juventus, Chiellini e Demiral recuperati Ad ogni modo il tecnico bianconero può senz’altro sorridere, visto che sono tornati a disposizione due elementi in difesa che dovrebbero far parte dell’elenco dei convocati.“La sessione odierna è stata suddivisa su tre focus: possessi, tattica ed esercitazioni. ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 30 novembre 2020)– Subito al lavoro lain vista del prossimo impegno che attende la squadra bianconera, ovvero il match dicontro la Dinamo Kiev. Anche se Ronaldo e compagni sono già qualificati per il turno successivo del torneo, si inseguirà un altro successo in modo da potersi giocare il primo posto nel girone con il Barcellona nello scontro diretto. Di sicuro peròdovrà essere bravo a gestire nel migliore dei modi la sua rosa, visti i tanti impegni del periodo., Chiellini e Demiral recuperati Ad ogni modo il tecnico bianconero può senz’altro sorridere, visto che sono tornati a disposizione due elementi in difesa che dovrebbero far parte dell’elenco dei convocati.“La sessione odierna è stata suddivisa su tre focus: possessi, tattica ed esercitazioni. ...

Mercato Juventus, futuro Dybala in bilico: scambio all'orizzonte

La Joya non ha brillato in questo inizio di stagione e il mancato accordo sul rinnovo continua a preoccupare. Spunta l'ipotesi scambio con Martial.

