Juventus, Pirlo ritrova i suoi leader nel momento più duro (Di lunedì 30 novembre 2020) Andrea Pirlo nel post gara con il Benevento ha lanciato l'allarme: la sua Juventus , se mancano determinati calciatori, difetta in termini di personalità e temperamento. Dichiarazioni non banali e che ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Andreanel post gara con il Benevento ha lanciato l'allarme: la sua, se mancano determinati calciatori, difetta in termini di personalità e temperamento. Dichiarazioni non banali e che ...

Corriere : Crisi Juventus: Pirlo, la luna di miele è finita: i giocatori sono confusi - capuanogio : #Tuttosport sulla difficoltà denunciata da #Pirlo di saper gestire le partite: ma #Khedira, ancora a libro paga del… - Pirlo_official : Vittoria e passaggio del turno. Bravi ragazzi ???? @juventus #JuveFerencvaros #UCL - DNAJUVE1897 : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi Il 30/11/2014 la #Juventus vince il derby allo #JStadium per 2-1, con gol decisivo di @Pirlo_official da 25 metr… - minutimagazine : La #Juventus, a nemmeno metà stagione, conta già cinque pareggi in campionato, e un gioco che continua a non spicca… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pirlo HTTP/1.1 Server Too Busy