Juventus, l’attacco ai tifosi: “Pubblico poco serio” (Di lunedì 30 novembre 2020) Mario Sconcerti non ha usato mezzi termini per bacchettare i tifosi della Juventus che, dopo il pareggio contro il Benevento, hanno manifestato il loro scetticismo creando polemiche sull’allenatore. Il giornalista del “Corriere della Sera” ha rilasciato una lunga intervista tramite i microfoni di Calciomercato.com. Juventus: le dichiarazioni di Sconcerti “Anche il grande pubblico juventino in fondo è come tutti gli altri. Leggo sui social che la metà di loro ha già deciso che Pirlo non è l’uomo del destino. C’è chi ne chiede l’allontanamento e chi richiamerebbe Sarri, ancora sotto contratto. Non solo, c’è anche chi se la prende con la società che è diventata arcigna sul mercato, e nel fare i nomi si arriva a quello di Agnelli, sovrastruttura per definizione inarrivabile da cento anni di fiaba bianconera. Tutto questo dopo nove scudetti ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 30 novembre 2020) Mario Sconcerti non ha usato mezzi termini per bacchettare idellache, dopo il pareggio contro il Benevento, hanno manifestato il loro scetticismo creando polemiche sull’allenatore. Il giornalista del “Corriere della Sera” ha rilasciato una lunga intervista tramite i microfoni di Calciomercato.com.: le dichiarazioni di Sconcerti “Anche il grande pubblico juventino in fondo è come tutti gli altri. Leggo sui social che la metà di loro ha già deciso che Pirlo non è l’uomo del destino. C’è chi ne chiede l’allontanamento e chi richiamerebbe Sarri, ancora sotto contratto. Non solo, c’è anche chi se la prende con la società che è diventata arcigna sul mercato, e nel fare i nomi si arriva a quello di Agnelli, sovrastruttura per definizione inarrivabile da cento anni di fiaba bianconera. Tutto questo dopo nove scudetti ...

