Juventus-Dinamo Kiev: programma, orario, tv, probabili formazioni Champions League (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo lo spento pareggio contro il Benevento, la Juventus si ributta sulla Champions League 2020, che vedrà i bianconeri affrontare questa settimana la Dinamo Kiev, già eliminata dalla corsa agli ottavi di finale, con la banda di Pirlo invece ammessa al turno successivo insieme al Barcellona. Il match si svolgerà questo martedì, 1 dicembre 2020, a partire dalle ore 21, presso l'Allianz Stadium di Torino, e sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201), mentre non mancherà la diretta streaming, sulle piattaforma Mediaset Play, Sky Go e Now Tv. Il programma della partita e dove vederla in tv e streaming: Champions League calcio 2020 Martedì 1 dicembre 2020 Ore 21 ...

romeoagresti : #Juventus: procede bene il recupero di #Chiellini, che potrebbe strappare la convocazione tra la sfida con la Dinam… - PavelDiallo : RT @romeoagresti: #Juventus: procede bene il recupero di #Chiellini, che potrebbe strappare la convocazione tra la sfida con la Dinamo Kiev… - FlowerM91459788 : @juventusfc J . T . C . Juventus - Training - Center L' allenamento di oggi della JUVE , per preparare : : JUVE… - Suliman1984ss : RT @romeoagresti: #Juventus: procede bene il recupero di #Chiellini, che potrebbe strappare la convocazione tra la sfida con la Dinamo Kiev… - DHellno : Tek Danilo A.Sandro De Ligt Bonucci Arthur Rabiot Bentancur Dybala Morata Ronaldo vs Dinamo Kiev Tek Cuadrado A.San… -