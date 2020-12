Juventus-Dinamo Kiev, prima volta di arbitro donna per i bianconeri (Di lunedì 30 novembre 2020) Sarà la francese Stephanie Frappart a dirigere Juventus-Dinamo Kiev match del quinto turno di Champions League. Il fischietto donna dopo l’esordio nella UEFA Europa League, ora tocca alla massima competizione europea per club. Frappart (37 anni a dicembre) non è stata la prima donna designata per arbitrare una gara delle competizioni UEFA maschili. Questo onore spetta a Nicole Petignat, che tra il 2004 e il 2009 ha diretto tre partite di qualificazione alla Coppa UEFA. A luglio dello stesso anno, la direttrice di gara francese ha avuto l’onore di arbitrare la finale di Coppa del Mondo FIFA femminile tra Stati Uniti e Olanda a Lione. Frappart ha anche diretto la semifinale di UEFA Women’s EURO 2017 tra Olanda e Inghilterra.caption id="attachment 848261" align="alignnone" width="900" ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 30 novembre 2020) Sarà la francese Stephanie Frappart a dirigerematch del quinto turno di Champions League. Il fischiettodopo l’esordio nella UEFA Europa League, ora tocca alla massima competizione europea per club. Frappart (37 anni a dicembre) non è stata ladesignata per arbitrare una gara delle competizioni UEFA maschili. Questo onore spetta a Nicole Petignat, che tra il 2004 e il 2009 ha diretto tre partite di qualificazione alla Coppa UEFA. A luglio dello stesso anno, la direttrice di gara francese ha avuto l’onore di arbitrare la finale di Coppa del Mondo FIFA femminile tra Stati Uniti e Olanda a Lione. Frappart ha anche diretto la semifinale di UEFA Women’s EURO 2017 tra Olanda e Inghilterra.caption id="attachment 848261" align="alignnone" width="900" ...

romeoagresti : #Juventus: procede bene il recupero di #Chiellini, che potrebbe strappare la convocazione tra la sfida con la Dinam… - juventusfc : #JuveDynamo si avvicina... - 2?? Per la pagina di storia, i due precedenti a Torino! - forumJuventus : #JuveDynamo, arbitra Stephanie Frappart: prima donna a dirigere in #UCL ??????? - callio47 : Per la prima volta un arbitro donna dirigerà una partita di Champions. Sarà Stephanie Frappart a fischiare in Juventus-Dinamo Kiev. - letiziadavoli : RT @ginugiola: Champions League: una donna arbitrerà Juventus-Dinamo Kiev, è la francese Frappart -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Dinamo HTTP/1.1 Server Too Busy