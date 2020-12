Juventus Dinamo Kiev, nella storia! Ufficiale: arbitrerà una donna (Di lunedì 30 novembre 2020) Juventus Dinamo Kiev – Mercoledì ci sarà il secondo match di ritorno del girone di Champions League tra Juventus e Dinamo Kiev. Partita che sulla classifica può dire poco o nulla vista l’aritmetica qualificazione dei bianconeri agli ottavi. Ma dal punto di vista storico questa partita è fondamentale. Infatti la partita entrerà nella storia come la prima in Champions League diretta da una donna: Stephanie Frappart. Juventus Dinamo Kiev, arbitrerà una donna Per l’occasione la sfida dello Stadium sarà diretta dall’arbitro donna Stephanie Fappart: la 37enne è stata la prima donna ad arbitrare in Ligue 1 e ha già diretto la finale di ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 30 novembre 2020)– Mercoledì ci sarà il secondo match di ritorno del girone di Champions League tra. Partita che sulla classifica può dire poco o nulla vista l’aritmetica qualificazione dei bianconeri agli ottavi. Ma dal punto di vista storico questa partita è fondamentale. Infatti la partita entreràstoria come la prima in Champions League diretta da una: Stephanie Frappart.unaPer l’occasione la sfida dello Stadium sarà diretta dall’arbitroStephanie Fappart: la 37enne è stata la primaad arbitrare in Ligue 1 e ha già diretto la finale di ...

romeoagresti : #Juventus: procede bene il recupero di #Chiellini, che potrebbe strappare la convocazione tra la sfida con la Dinam… - juventusfc : #JuveDynamo si avvicina... - 2?? Per la pagina di storia, i due precedenti a Torino! - forumJuventus : #JuveDynamo, arbitra Stephanie Frappart: prima donna a dirigere in #UCL ??????? - LucaBorioni : RT @OA_Sport: Calcio, Stephanie Frappart dirigerà Juventus-Dinamo Kiev. È la prima donna ad arbitrare un match di Champions League maschile… - manuhellt : RT @CalcioFinanza: Prima, storica volta per un arbitro donna in #ChampionsLeague: Stephanie #Frappart dirigerà Juventus-Dinamo Kiev https:/… -