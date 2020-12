Juventus-Dinamo Kiev, dirige Frappart. Primo arbitro donna in Champions League (Di lunedì 30 novembre 2020) La francese Stephanie Frappart sarà il Primo arbitro donna di una partita di Champions League maschile: la direttrice di gara transalpina è stata designata per la sfida di Torino di mercoledì sera, tra la Juventus e la Dinamo Kiev, valida per la quinta giornata della fase a gironi. Per la Frappart grande soddisfazione dopo le esperienza in Europa League e nella scorsa Supercoppa Europea, quando diresse Siviglia-Bayern Monaco. Foto: Standard L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) La francese Stephaniesarà ildi una partita dimaschile: la direttrice di gara transalpina è stata designata per la sfida di Torino di mercoledì sera, tra lae la, valida per la quinta giornata della fase a gironi. Per lagrande soddisfazione dopo le esperienza in Europae nella scorsa Supercoppa Europea, quando diresse Siviglia-Bayern Monaco. Foto: Standard L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

