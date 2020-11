Juve, Ronaldo indispensabile, ma accetti la panchina (Di lunedì 30 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di lunedì 30 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

ZZiliani : + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + #CABRINI: 'Se Ronaldo avesse giocato nella Juve e Iuliano nell'Inter, sarebbe stato rigore'. - juventusfc : Una #PhotoOfTheGame? Questa, ovviamente ?? Le statistiche di #JuveCagliari? Qui ?? - romeoagresti : ?? #CristianoRonaldo non verrà convocato. Turno di riposo concordato con #Pirlo // Ronaldo will be rested tomorrow a… - sportli26181512 : Ronaldo indispensabile, ma per aiutare la Juve accetti anche la panchina: Ronaldo indispensabile, ma per aiutare la… - giomo2 : RT @Radio1Rai: Napoli pronto per far bene in campionato e @EuropaLeague. Inter, grande attacco ma qualche problema in difesa. Juve, giovani… -