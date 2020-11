Juve, Pirlo ha individuato il problema: si chiama Cristiano Ronaldo (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo l’1-1 di Benevento, Pirlo ha detto: “Ronaldo-dipendenti? E’ un catalizzatore, normale che il giochi si sviluppi su di lui”. Con CR7 non nascerà mai la sua Juve. La Juve di Pirlo potrà mai esser tale con Cristiano Ronaldo in campo? Le idee del Maestro quanto sono condizionate dalla presenza di CR7? Quanto pesa nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo l’1-1 di Benevento,ha detto: “-dipendenti? E’ un catalizzatore, normale che il giochi si sviluppi su di lui”. Con CR7 non nascerà mai la sua. Ladipotrà mai esser tale conin campo? Le idee del Maestro quanto sono condizionate dalla presenza di CR7? Quanto pesa nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

