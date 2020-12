Jodie Whittaker lascerà Doctor Who dopo la stagione 13? “Non ho accettato altri lavori” (Di lunedì 30 novembre 2020) Da quando è stata annunciata la tredicesima stagione, molti fan si sono chiesti se Jodie Whittaker lascerà Doctor Who. È consuetudine infatti che un attore non rimanga nei panni del Signore del Tempo per più di due o tre stagioni (tranne qualche eccezione, come accadde con Christopher Eccleston), cedendo poi il timone a una nuova rigenerazione. L’attrice ha concesso un’intervista al Telegraph in cui racconta il successo inaspettato con Doctor Who e svela cosa le riserva il futuro. Introdotta come successore di Peter Capaldi, la Whittaker indossa i panni del Dottore dalla stagione undici, che ha visto anche un cambio di showrunner. Chris Chibnall, creatore di Broadchurch (serie dove l’attrice ha recitato al fianco, guarda caso di un altro Dottore, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Da quando è stata annunciata la tredicesima, molti fan si sono chiesti seWho. È consuetudine infatti che un attore non rimanga nei panni del Signore del Tempo per più di due o tre stagioni (tranne qualche eccezione, come accadde con Christopher Eccleston), cedendo poi il timone a una nuova rigenerazione. L’attrice ha concesso un’intervista al Telegraph in cui racconta il successo inaspettato conWho e svela cosa le riserva il futuro. Introdotta come successore di Peter Capaldi, laindossa i panni del Dottore dallaundici, che ha visto anche un cambio di showrunner. Chris Chibnall, creatore di Broadchurch (serie dove l’attrice ha recitato al fianco, guarda caso di un altro Dottore, ...

namthirteenst4r : Chibnal peggior sceneggiatore di sempre, ma ditemi voi se mi doveva rovinare il personaggio di Jodie Whittaker in q… - SkellingtonFrnk : detto ciò Jodie Whittaker attrice pazzesca, Chibnall non se la merita - Francesco_Laiso : Ora, se vi piace il decimo Dottore va benissimo così, ma se dopo più di dieci anni 'e Smith non mi è piaciuto, e Ca… - eve_bridgerton : @_diana87 Jodie Whittaker mi piace assai come Doctor ma le sue stagioni sono state bruttissime, mi trascinavo a gua… - ii_minis : Jodie Whittaker non la valuto perché ho visto poche puntate, scusa Jodie -

Ultime Notizie dalla rete : Jodie Whittaker Jodie Whittaker lascerà Doctor Who dopo la stagione 13? OptiMagazine Doctor Who 12: in arrivo Domani il Trailer dell'Episodio Speciale Revolution of the Daleks

Manca circa un mese al debutto dello speciale natalizio di Doctor Who, e domani ne verrà rilasciato il trailer. Scopri i dettagli nell'articolo!

Doctor Who: svelati i Dalek nello Speciale di Natale [FOTO]

Gli implacabili Dalek appariranno con un design più moderno nello speciale di Doctor Who previsto per questo Natale.

Manca circa un mese al debutto dello speciale natalizio di Doctor Who, e domani ne verrà rilasciato il trailer. Scopri i dettagli nell'articolo!Gli implacabili Dalek appariranno con un design più moderno nello speciale di Doctor Who previsto per questo Natale.