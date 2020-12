Jennifer Lopez | regina nuda delle perennial su Instagram

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 30 novembre 2020) Non ci stancheremo di dirlo: senon ci fosse, bisognerebbe inventarla. Per (nostra) fortuna esiste eccome, e continua a sfornare tendenze e a raccontare la storia di una bellezza che davvero – non è la solita frase fatta – se ben coltivata tra sport, alimentazione e una vita sana può aspirare a sfidare qualunque legge naturale. Cinquantuno anni compiuti a luglio, J-Lo ci ha lasciato per qualche mese in sospeso. Dopo un 2019 a dir poco impegnato, tra trentennale della carriera e l'uscita del film Le ragazze di Wall Street, a un certo punto l'artista sembrava essersi ritirata (per come può farlo una star come lei) dai radar, pur continuando a pubblicare scatti sui social. E non era solo per l'assenza di grandi eventi imposta dalla pandemia del 2020. Ora è ricomparsa in un'espolosione di sensualità tale da farci domandare se il termine ...