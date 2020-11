Italiaonline aderisce a Repubblica Digitale, formazione gratuita a imprese (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Italiaonline, la più grande internet company italiana leader nelle soluzioni digitali per le imprese, attraverso l’adesione al Manifesto per la Repubblica Digitale, entra a far parte dell’iniziativa strategica nazionale promossa dal Dipartimento per la trasformazione Digitale della presidenza del Consiglio dei ministri con l’obiettivo di combattere il divario Digitale di carattere culturale presente nella popolazione italiana, per sostenere la massima inclusione Digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro, accompagnando il processo di trasformazione Digitale del Paese. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos/Labitalia) –, la più grande internet company italiana leader nelle soluzioni digitali per le, attraverso l’adesione al Manifesto per la, entra a far parte dell’iniziativa strategica nazionale promossa dal Dipartimento per la trasdella presidenza del Consiglio dei ministri con l’obiettivo di combattere il divariodi carattere culturale presente nella popolazione italiana, per sostenere la massima inclusionee favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro, accompagnando il processo di trasdel Paese. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

