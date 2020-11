«Italiani vi tagliamo la gola», la falsa traduzione del video rapper nel centro di accoglienza (Di lunedì 30 novembre 2020) Il 21 novembre 2020 la testata Libero pubblica un articolo dal titolo «Migranti nel centro di accoglienza in Sardegna. Canti, balli e video musicali: “Italiani vi tagliamo la gola”» che riprende un video pubblicato sui social da account come RadioSavana, già noto a Open per numerosi casi di disinformazione. L’articolo è stato condiviso lo stesso giorno da Matteo Salvini su Facebook. Benché l’articolo riporti un virgolettato e un video in cui non si senta – in francese – la frase «Italiani vi tagliamo la gola» o riferimenti simili, non viene riportata alcuna informazione utile per ricostruire i fatti. Per chi ha fretta Il video è stato ripreso in un centro ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 novembre 2020) Il 21 novembre 2020 la testata Libero pubblica un articolo dal titolo «Migranti neldiin Sardegna. Canti, balli emusicali: “vila”» che riprende unpubblicato sui social da account come RadioSavana, già noto a Open per numerosi casi di disinformazione. L’articolo è stato condiviso lo stesso giorno da Matteo Salvini su Facebook. Benché l’articolo riporti un virgolettato e unin cui non si senta – in francese – la frase «vila» o riferimenti simili, non viene riportata alcuna informazione utile per ricostruire i fatti. Per chi ha fretta Ilè stato ripreso in un...

