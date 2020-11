Italia-Russia oggi: orario, tv, programma, streaming Qualificazioni Europei 2022 basket (Di lunedì 30 novembre 2020) L’Italbasket sarà impegnata oggi in un match contro la Russia valido per le Qualificazioni ai campionati Europei di Pallacanestro del 2022. In quanto nazione ospitante, in realtà, l’Italia ha già tra le mani il pass per la rassegna continentale e, dunque, questo incontro servirà al coach Meo Sacchetti, più che altro, per testare alcuni giocatori in vista del Preolimpico, grande obiettivo della selezione del Bel Paese nel 2021. La Russia è un avversario da non sottovalutare, benché non schieri una selezione forte come alcune viste nel recente passato. Tra le file dei russi, comunque, troviamo giocatori di grande esperienza e gente che sa far canestro. Inoltre, dovendo loro lottare per la qualificazione, sicuramente giocheranno col coltello tra i denti. ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) L’Italsarà impegnatain un match contro lavalido per leai campionatidi Pallacanestro del. In quanto nazione ospitante, in realtà, l’ha già tra le mani il pass per la rassegna continentale e, dunque, questo incontro servirà al coach Meo Sacchetti, più che altro, per testare alcuni giocatori in vista del Preolimpico, grande obiettivo della selezione del Bel Paese nel 2021. Laè un avversario da non sottovalutare, benché non schieri una selezione forte come alcune viste nel recente passato. Tra le file dei russi, comunque, troviamo giocatori di grande esperienza e gente che sa far canestro. Inoltre, dovendo loro lottare per la qualificazione, sicuramente giocheranno col coltello tra i denti. ...

