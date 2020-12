Italia in deflazione per il settimo mese consecutivo (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Italia ancora in deflazione. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di novembre 2020 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,1% su base mensile e dello 0,2% su base annua (da -0,3% di ottobre).L'inflazione rimane negativa per il settimo mese consecutivo, a causa prevalentemente dei prezzi dei Beni energetici (-8,6%, da -8,7% del mese precedente), ma la flessione è meno marcata rispetto a quella di ottobre per effetto dell'accelerazione dei prezzi dei Beni alimentari lavorati (da una variazione tendenziale nulla a +0,7%) e di quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +0,1% a +0,5%).L'”inflazione di fondo”, al netto degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –ancora in. Secondo le stime preliminari dell'Istat, neldi novembre 2020 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,1% su base mensile e dello 0,2% su base annua (da -0,3% di ottobre).L'inflazione rimane negativa per il, a causa prevalentemente dei prezzi dei Beni energetici (-8,6%, da -8,7% delprecedente), ma la flessione è meno marcata rispetto a quella di ottobre per effetto dell'accelerazione dei prezzi dei Beni alimentari lavorati (da una variazione tendenziale nulla a +0,7%) e di quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +0,1% a +0,5%).L'”inflazione di fondo”, al netto degli ...

