Isola dei Famosi | Mediaset conferma | “Con Ilary Blasi il lunedì dopo il GF”

Leggi su biccy

(Di lunedì 30 novembre 2020) L’deitornerà nel 2021, parola di. A condurre saràe tutto ciò che sappiamo è che andrà in onda il “il Grande Fratello”, replicando così la messa in onda in primavera come l’ultima edizione del 2019 con Alessia Marcuzzi (vinta da Marco Maddaloni con Marina La Rosa al seguito). E se da una parte, dall’altra il sito televisivo DavideMaggio.it frena, pubblicando un articolo che lascia poco spazio all’immaginazione con tanto di titolo: “BOOM!deiverso la cancellazione. Canale 5 pensa ad un altro reality”. Ecco cosa si legge nell’articolo incriminato: “Malgrado un’annunciata ufficialità e una produzione timidamente al lavoro, ...