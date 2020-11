Inzaghi, Ciro non basta Che lezione da Gotti (Di lunedì 30 novembre 2020) La Lazio sbatte contro l'Udinese e vanifica la chance di avvicinare il treno delle inseguitrici del Milan. All'Olimpico sono i friulani che incantano, addirittura in vantaggio per 3-0 grazie ai gol di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) La Lazio sbatte contro l'Udinese e vanifica la chance di avvicinare il treno delle inseguitrici del Milan. All'Olimpico sono i friulani che incantano, addirittura in vantaggio per 3-0 grazie ai gol di ...

ceciolo64 : #LazioUdinese Ciro unico superstite di una Lazio svogliata, priva di idee e scarsa come non si era mai vista, non s… - marco94820434 : @MarcoVBava Io metterei Strakosha e Luis dall'inizio con Sergej a gara in corso, con Ciro davanti uno tra il panter… - csch78 : RT @giuliocardone69: ...matura, bella, fortissima...la banda inzaghi dà spettacolo anche in europa...tucu ispirato, ciro gol alla giordano,… - e_marzano : RT @giuliocardone69: ...matura, bella, fortissima...la banda inzaghi dà spettacolo anche in europa...tucu ispirato, ciro gol alla giordano,… - DavidL92295240 : RT @laziopage: Ciro #Immobile è ora al secondo posto solitario nella classifica dei migliori marcatori della #Lazio nelle competizioni UEFA… -

La Lazio sbatte contro l’Udinese e vanifica la chance di avvicinare il treno delle inseguitrici del Milan. All’Olimpico sono i friulani che incantano, addirittura in vantaggio per 3-0 grazie ai gol di ...

Lazio-Udinese 1-3: i biancocelesti regalano un tempo, e la squadra di Gotti passa all'Olimpico

Passa l'Udinese. E lo fa con merito. All'Olimpico la squadra di Gotti sfrutta la giornata nera della Lazio e conquista una vittoria pesantissima. Ma sono tanti i demeriti degli uomini ...

