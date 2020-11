Intesa Carabinieri-Confindustria per rafforzare cultura sicurezza (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Valorizzare e rafforzare la cultura della sicurezza, della sostenibilità e della legalità. Questo è l’obiettivo del protocollo d’Intesa firmato questa mattina presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri dal Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, e dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri.Tra le aree in cui si articolerà la collaborazione è stata individuata l’organizzazione di conferenze, convegni e seminari presso le sedi delle rappresentanze regionali di Confindustria. Questi appuntamenti saranno occasioni di approfondimento in materia di security awareness, con particolare riferimento alla tutela del patrimonio informativo aziendale oggetto di trattamento con strumenti informatici; economia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Valorizzare eladella, della sostenibilità e della legalità. Questo è l’obiettivo del protocollo d’firmato questa mattina presso il Comando Generale dell’Arma deidal Presidente di, Carlo Bonomi, e dal Comandante Generale dell’Arma dei, Giovanni Nistri.Tra le aree in cui si articolerà la collaborazione è stata individuata l’organizzazione di conferenze, convegni e seminari presso le sedi delle rappresentanze regionali di. Questi appuntamenti saranno occasioni di approfondimento in materia di security awareness, con particolare riferimento alla tutela del patrimonio informativo aziendale oggetto di trattamento con strumenti informatici; economia ...

_Carabinieri_ : Siglata intesa tra #Carabineri e @Confindustria per promuovere sinergie finalizzate a sviluppare la security awaren… - _Carabinieri_ : Il #25novembre ricorre la Giornata contro la #violenzasulledonne. Grazie alla lunga collaborazione tra #Carabinieri… - EmilianoVerga : RT @CarloBonomi_: #30novembre Firmato con il Gen. Giovanni Nistri @_Carabinieri_ il protocollo d’intesa per valorizzare e rafforzare la cul… - GIConfindustria : RT @CarloBonomi_: #30novembre Firmato con il Gen. Giovanni Nistri @_Carabinieri_ il protocollo d’intesa per valorizzare e rafforzare la cul… - GIConfindustria : RT @Confindustria: Sicurezza informatica, #economiacircolare, prevenzione di infiltrazioni criminali nell’economia legale. Oggi firmiamo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Carabinieri HTTP/1.1 Server Too Busy