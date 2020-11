Inter, Brozovic negativo e subito titolare nella cruciale sfida di Champions League (Di lunedì 30 novembre 2020) Marcelo Brozovic è finalmente tornato negativo al coronavirus e sarà schierato titolare nella delicata sfida di Champions contro il Borussia Mönchengladbach L’Inter e? pronta a ritrovare Marcelo Brozovic. L’ultima apparizione del croato risale all’8 novembre a Bergamo, prima della positivita? al Covid in nazionale: negativizzato prima del Sassuolo, una nuova debole positivita? (residuo del contagio originario) gli ha tolto la possibilita? di mettere minuti nelle gambe gia? sabato. Ora il via libera dopo l’esito negativo arrivato ieri del test molecolare fatto al ritorno da Reggio Emilia. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, Il secondo tampone negativo, dopo quello di giovedi?, e? quanto serve all’Uefa per dire che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Marceloè finalmente tornatoal coronavirus e sarà schieratodelicatadicontro il Borussia Mönchengladbach L’e? pronta a ritrovare Marcelo. L’ultima apparizione del croato risale all’8 novembre a Bergamo, prima della positivita? al Covid in nazionale: negativizzato prima del Sassuolo, una nuova debole positivita? (residuo del contagio originario) gli ha tolto la possibilita? di mettere minuti nelle gambe gia? sabato. Ora il via libera dopo l’esitoarrivato ieri del test molecolare fatto al ritorno da Reggio Emilia. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, Il secondo tampone, dopo quello di giovedi?, e? quanto serve all’Uefa per dire che ...

