Insigne è specialista dei momenti più che delle punizioni

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 novembre 2020) Se scrivi “tutti i gol su punizione di” Youtube ti suggerisce in ordine le carrellate di Dybala, Ronaldo, Pirlo, Messi, Ciciretti, Calhanoglu, Pjanic. Poi più sotto c’è – anche – Maradona, con Mihajlovic e Roberto Carlos. Il che è indicativo di molto poco: che i trend di visualizzazioni video sono in mano a una generazione di puberi con poco gusto per la storia, che tra questi c’è una forte nicchia di feticisti di Ciciretti, e chenon c’è. Un po’ come per i “tiraggiro”, l’percepito è un po’ diverso da quello reale. È come se l’insistenza del gesto tecnico, ripetuto per ossessione, a volte quasi a voler segnare il territorio, si sedimentasse nell’immaginario collettivo per accumulo. E così “la punizione di” diventa un’etichetta che diamo per scontata mentre mezzo mondo la celebra come movenza simbolica a immagine ...