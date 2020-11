Infortunio Hazard | la nota del Real Madrid sulle condizioni del belga

(Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Edendai Servizi Medici del, gli è stato diagnosticato unmuscolare al retto anteriore della coscia destra. In attesa di ulteriori valutazioni. Parte médico de.#C.F. (@) November 30, 2020 Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Zinedine Zidane cerca riscatto dopo il tonfo in campionato del Real Madrid contro l’Alaves. I ‘Blancos’ sono attesi domani dal fondamentale match contro lo Shakhtar in Champions League. Le dichiarazio ...Anno da dimenticare per il calciatore belga Eden Hazard ha riportato un infortunio al retto anteriore della coscia destra, secondo quanto comunicato dal Real Madrid. Il belga è dovuto uscire nel primo ...