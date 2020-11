Incidente in Bahrein, Grosjean dall’ospedale: “Senza Halo non sarei qui a parlarvi” (Di lunedì 30 novembre 2020) Romain Grosjean, con un video su Instagram, rassicura tutti sulle sue condizioni di salute dopo il tremendo Incidente che l’ha visto protagonista nel Gran Premio del Bahrain: “Ciao a tutti, volevo solo dirvi che io sto bene, più o meno bene. Grazie mille per i messaggi. Ero contrario all’Halo qualche anno fa, ma credo che sia la cosa migliore che è stata introdotta in Formula 1. Senza Halo non sarei qui a parlarvi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Romain, con un video su Instagram, rassicura tutti sulle sue condizioni di salute dopo il tremendoche l’ha visto protagonista nel Gran Premio del Bahrain: “Ciao a tutti, volevo solo dirvi che io sto bene, più o meno bene. Grazie mille per i messaggi. Ero contrario all’qualche anno fa, ma credo che sia la cosa migliore che è stata introdotta in Formula 1. Senzanonqui a. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

