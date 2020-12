Inail: pubblicato bando Isi 2020 con 211 milioni per la prevenzione (Di lunedì 30 novembre 2020) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 nov - Con il bando Isi 2020, pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale, l'Inail mette a disposizione delle imprese che scelgono di investire in prevenzione 211.226.450 euro di contributi a fondo perduto. "In una fase complicata e incerta come quella ... Leggi su borsaitaliana (Di lunedì 30 novembre 2020) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 nov - Con ilIsioggi in Gazzetta ufficiale, l'mette a disposizione delle imprese che scelgono di investire in211.226.450 euro di contributi a fondo perduto. "In una fase complicata e incerta come quella ...

