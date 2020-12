In rosso la Borsa americana (Di lunedì 30 novembre 2020) (TeleBorsa) – Sessione negativa per Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre l’1,16%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l’S&P-500, che perde lo 0,68%, scambiando a 3.613 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,25%); sulla stessa linea, in frazionale calo l’S&P 100 (-0,67%). Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-3,56%), finanziario (-1,37%) e utilities (-1,31%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Pfizer (+2,54%), Apple (+2,17%) e Intel (+1,20%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Exxon Mobil, che prosegue le contrattazioni a -4,25%. Lettera su DOW, che registra un importante calo del 3,26%. Affonda Chevron, con un ribasso del 3,22%. Crolla Raytheon Technologies, con una flessione del 2,72%. Tra i best ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Tele) – Sessione negativa per Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre l’1,16%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l’S&P-500, che perde lo 0,68%, scambiando a 3.613 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,25%); sulla stessa linea, in frazionale calo l’S&P 100 (-0,67%). Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-3,56%), finanziario (-1,37%) e utilities (-1,31%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Pfizer (+2,54%), Apple (+2,17%) e Intel (+1,20%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Exxon Mobil, che prosegue le contrattazioni a -4,25%. Lettera su DOW, che registra un importante calo del 3,26%. Affonda Chevron, con un ribasso del 3,22%. Crolla Raytheon Technologies, con una flessione del 2,72%. Tra i best ...

