In Emilia-Romagna sierologico gratis a chi fa il test per l'Hiv (Di lunedì 30 novembre 2020) BOLOGNA – In Emilia-Romagna chi effettua il test Hiv puo' fare, gratuitamente e nella stessa occasione, anche il test sierologico per il covid-19. È l'iniziativa messa in campo dalla Regione in occasione della Giornata mondiale contro l'Aids in programma martedì 1 dicembre. "Vogliamo aumentare lo screening contro il coronavirus, certamente, ma crediamo anche sia importante aumentare la sensibilita' di tutti nei confronti del test per l'Hiv", spiega l'assessore regionale alla Sanita', Raffaele Donini. In Emilia-Romagna sono sempre meno le persone che contraggono l'infezione da Hiv. I DATI SULL'HIV DEL 2019

