Impianti sciistici: le regioni dettano le condizioni al Governo (Di lunedì 30 novembre 2020) Le regioni interessate dal provvedimento di chiusura degli Impianti invernali si fanno sentire e fanno richieste al Governo. regioni piste sci (Facebook)Le regioni interessate dal provvedimento del Governo, che di fatto chiudeva gli Impianti sciistici, hanno fortemente protestato nel corso delle scorse settimane, cosi come gli imprenditori di settore, pesantemente colpiti dal provvedimento. Una scelta che secondo loro potrebbe compromettere una fetta grossa di economia. Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Bolzano e Trento, hanno di fatto chiesto al Governo la riapertura degli Impianti sciistici, almeno per chi ha una seconda ...

Ultime Notizie dalla rete : Impianti sciistici Dpcm Natale: impianti sciistici aperti, ristoranti di sera, messe no limits. Le Regioni di centrodestra incalzano il governo la Repubblica Quando anche le proteste si mettono in coda

Il pensiero quotidiano di un maestro di sci prende questa sera il titolo di "Quando anche le proteste si mettono in coda". Che si spiega così ...

La proposta delle regioni alpine: «Scia solo chi ha casa o soggiorna»

Un tentativo per evitare un completo tracollo del settore turistico invernale: le Regioni Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Bolzano e Trento h ...

