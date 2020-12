Ilary Blasi rischia di incendiare casa | le immagini incredibili sui social

Leggi su serieanews

(Di lunedì 30 novembre 2020) Episodio particolare aTotti-Blasy.l’ha fatta grossa, fumo per tutta lae focaccia carbonizzata. In tempi di Covid-19 sono in tanti quelli che si cimentano ai fornelli, cercando anche di stemperare gli animi per un periodo particolare che sta coinvolgendo tutti. E cosi anche tanti vip stanno provando ad alimentare la propria Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.