“Il virus di oggi non è quello di Wuhan | ma del Nord Italia” Il virologo tedesco ci accolla la pandemia

Roma, 30 nov – «Il virus diffuso in tutto il mondo in questo momento non è il virus di Wuhan, è il virus del Nord Italia». Con questa teoria il noto virologo tedesco Alexander Kekulé cerca di «accollare» all'Italia settentrionale la responsabilità di avere originato un ceppo attuale di Sars-CoV-2, quello più virulento. Addirittura, a sua detta, il 99,5% dei casi mondiali di Covid-19 risalirebbe proprio a quel ceppo, che non avrebbe più niente a che spartire con quello isolato a Wuhan un anno fa.

