Il Vesuvio erutta Coronavirus, scoppia la protesta dei napoletani contro Giletti (e de Magistris rimasto muto) – Il video (Di lunedì 30 novembre 2020) Una scelta grafica discutibile quella andata in onda ieri sera, 29 novembre, durante la trasmissione Non è L'Arena, e che sta suscitando polemiche sui social. Nel segmento di programma dedicato all'approfondimento dell'emergenza Coronavirus in Campania, infatti, il giornalista e conduttore della trasmissione, Massimo Giletti, è apparso con alle spalle uno sfondo in cui si vedeva il Vesuvio che eruttava il virus. Un'immagine ritenuta da molti utenti «irrispettosa» nei confronti degli abitanti della Campania e «antimeridionale». November 30, 2020 November 30, 2020 Non sono poi mancate aspre critiche anche al sindaco di Napoli Luigi de Magistris che, pur essendo in video collegamento con la trasmissione, non ha commentato l'immagine. Ragion per cui molti utenti sui social ... Leggi su open.online

ciropellegrino : Questa grafica con Vesuvio che erutta #COVID19 è una autentica latrina. Il sindaco di #Napoli @demagistris present… - louisfornellist : RT @Labbufala: #Giletti mostra un'immagine del Vesuvio che erutta stronzi. Per mimetizzarsi. Ma non ci riesce. - Labbufala : #Giletti mostra un'immagine del Vesuvio che erutta stronzi. Per mimetizzarsi. Ma non ci riesce. - ClaudioPardo2 : Giletti e il Vesuvio che erutta Covid, bufera social - zamorano189189 : RT @ciropellegrino: Questa grafica con Vesuvio che erutta #COVID19 è una autentica latrina. Il sindaco di #Napoli @demagistris presente or… -

