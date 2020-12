Il triste annuncio del sindaco | “Il Covid ha ucciso un nostro concittadino 40enne”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) – “Sono addolorato nel comunicarvi la morte di un, quarantenne, risultato positivo al coronavirus” a parlare è ildi Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che annuncia il sesto decesso pernegli ultimi giorni nella cittadina flegrea. Mentre sono 176 gli attuali positivi al coronavirus residenti nel comune a nord di Napoli. “Ci stringiamo al dolore lacerante della famiglia – scrive il primo cittadino -. Non solo per il grave lutto, ma anche per la lontananza patita in questo tempo. La comunità tutta è affranta”. “Ogni comportamento irresponsabile può determinare sofferenza – chiarisce il– .Adesso solo silenzio per chi non c’è più. Ed una preghiera per quanti, purtroppo, non ce l’hanno fatta. Possano riposare in ...