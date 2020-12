Il Tar di Catania revoca la chiusura delle scuole a Paternò (Di lunedì 30 novembre 2020) "Serve una maggiore collaborazione istituzionale". Così l'assessore all'Istruzione della Regione Siciliana Roberto Lagalla commenta la sospensiva del Tar di Catania dell'ordinanza di chiusura delle scuole primarie e secondarie di primo grado disposta dal sindaco di Paternò per contenere i contagi da Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 novembre 2020) "Serve una maggiore collaborazione istituzionale". Così l'assessore all'Istruzione della Regione Siciliana Roberto Lagalla commenta la sospensiva del Tar didell'ordinanza diprimarie e secondarie di primo grado disposta dal sindaco diper contenere i contagi da Covid-19. L'articolo .

MeridioNews : Covid e scuole, a Paternò è polemica tra i genitori «Ricorso al Tar contro chiusura è un atto scellerato» - MeridioNews : A Paternò per il Tar le scuole non dovevano chiudere Sospesa l'ordinanza. «Sono aperte pure in zona rossa» -

Ultime Notizie dalla rete : Tar Catania Esproprio di Maregrosso a Messina, il Tar Catania respinge il ricorso della Rifotras Gazzetta del Sud - Edizione Messina Palermo. TAR revoca ordinanza chiusura scuole, Lagalla: «Serve una maggiore collaborazione istituzionale»

In merito alla sospensiva da parte del TAR di Catania dell’ordinanza di chiusura delle scuole primarie e secondarie di primo grado disposta dal Sindaco di Paternò, al fine di contenere i contagi da Co ...

Il Tar sospende la chiusura delle scuole di Paternò

Arriva la sospensiva da parte del Tar di Catania dell'ordinanza di chiusura delle scuole primarie e secondarie di primo grado disposta dal sindaco di Paternò ...

In merito alla sospensiva da parte del TAR di Catania dell’ordinanza di chiusura delle scuole primarie e secondarie di primo grado disposta dal Sindaco di Paternò, al fine di contenere i contagi da Co ...Arriva la sospensiva da parte del Tar di Catania dell'ordinanza di chiusura delle scuole primarie e secondarie di primo grado disposta dal sindaco di Paternò ...