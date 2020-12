Il silenzio dell’acqua 2 cambia giorno di messa in onda: ecco perché (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo una lunga attesa, finalmente, i fan di Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini si stanno gustando la stagione 2 de Il silenzio dell’acqua. Le indagini dei vicequestori Andrea Baldini e Luisa Ranieri continuano per scoprire la verità sugli omicidi che hanno coinvolto una giovane madre e il figlio di 16 anni, ovvero Sara e Luca Livorani. Nella prima puntata (qui per scoprire quando e dove va in onda) abbiamo visto Luisa è tornata a Castel Marcia per la festa d’addio di Andrea, pronto a trasferirsi a Trieste. Lungo il tragitto, però, ha trovato un bambina che sembrava essersi persa. Giulia, il nome della piccola, una volta in ospedale ha rivelato che la madre e il fratello sono stati uccisi nella loro casa. I sospetti cadono sull’ex marito Rocco, un pugile irascibile, ma sembra avere un alibi. Il silenzio ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo una lunga attesa, finalmente, i fan di Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini si stanno gustando la stagione 2 de Il. Le indagini dei vicequestori Andrea Baldini e Luisa Ranieri continuano per scoprire la verità sugli omicidi che hanno coinvolto una giovane madre e il figlio di 16 anni, ovvero Sara e Luca Livorani. Nella prima puntata (qui per scoprire quando e dove va in) abbiamo visto Luisa è tornata a Castel Marcia per la festa d’addio di Andrea, pronto a trasferirsi a Trieste. Lungo il tragitto, però, ha trovato un bambina che sembrava essersi persa. Giulia, il nome della piccola, una volta in ospedale ha rivelato che la madre e il fratello sono stati uccisi nella loro casa. I sospetti cadono sull’ex marito Rocco, un pugile irascibile, ma sembra avere un alibi. Il...

FabioTraversa : RT @tvblogit: All together now si sposta al sabato, Maurizio Costanzo Show chiude al mercoledì - SerieTvserie : All together now si sposta al sabato, Maurizio Costanzo Show chiude al mercoledì - tvblogit : All together now si sposta al sabato, Maurizio Costanzo Show chiude al mercoledì - CinguettaTV : RT @CinguettaTV: ATTENZIONE? La #Fiction 'IL SILENZIO DELL'ACQUA' con @giorgiopasotti e #AmbraAngiolini sposta la sua programmazione a Mer… - tuttotv_info : Il silenzio dell’acqua 2, trama, seconda puntata, mercoledì 2 dicembre 2020 - Il silenzio dell’acqua 2, trama, seco… -

Ultime Notizie dalla rete : silenzio dell’acqua HTTP/1.1 Server Too Busy