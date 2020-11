Il senatore grillino che prende in giro l' Italia | 14mila euro al mese e 100mila di reddito | quanto paga d' affitto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) IlEmanuele Dessì vive ancora in una casa popolare nel centro di Frascati: fino al 2018 l'aveva occupata insieme alla madre a 7d'al. Da quando è arrivato a Palazzo Madama con il M5s, Dessì ha aumentato a dismisura entrate mensili () e(da zero a 100.000) ma non abitudini. Come ricorda il Giornale, Dessì ha perlomeno avuto "la decenza" di rinegoziare il canone. Nessuna illegalità, sia chiaro: il suo è stato semplicemente lo sfruttamento di una legge con tanti buchi. Che poi lo stesso Dessì si presentasse alle elezioni come il paladino degli anti-Casta e degli abusi del potere, fa abbastanza sorridere. Così come che la vicenda, già scoppiata tre anni fa alla vigilia delle ...