Il ritorno del realismo politico e del dialogo (Di lunedì 30 novembre 2020) Un miracolo da Covid o una presa d'atto del realismo politico? È solo una domanda e nasce dal voto quasi unanime del Parlamento sullo scostamento di bilancio di otto miliardi, in cui per la prima volta le opposizioni hanno votato con la maggioranza. S'è riscoperto un metodo, dialogo e leale collaborazione, su cui il presidente Mattarella ha insistito più volte. La sessione di bilancio è diventata un capitolo nuovo nella storia della maggioranza con il disgelo tra Forza Italia e Pd e persino, a quanto pare, con i grillini in via di ripensamento. L'ultima settimana, quindi, ha modificato la mappa politica?

