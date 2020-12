Il principe Carlo e Lady Diana non si sono mai amati? Dickie Arbiter smentisce The Crown 4 (Di lunedì 30 novembre 2020) Non vi diciamo nulla di nuovo se vi raccontiamo di come in queste ultime settimane, dopo l’arrivo di The Crown 4 su Netflix, la famiglia reale sia stata travolta dalle critiche; in particolare nel mirino di chi ha amato Lady Diana e si schiera totalmente dalla sua parte, sono finiti il principe Carlo, insensibile, egoista e viziato, Camilla e ovviamente anche la regina Elisabetta, colpevole di non aver accolto il grido di richiesta di aiuto di Diana che poco prima delle nozze aveva chiesto di annullare il matrimonio. Il racconto che la serie fa di quello che è stata la storia d’amore tra Carlo e Lady Diana, ci mostra due persone che non avevano nulla in comune, come ribadisce anche la principessa Anna ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 30 novembre 2020) Non vi diciamo nulla di nuovo se vi raccontiamo di come in queste ultime settimane, dopo l’arrivo di The4 su Netflix, la famiglia reale sia stata travolta dalle critiche; in particolare nel mirino di chi ha amatoe si schiera totalmente dalla sua parte,finiti il, insensibile, egoista e viziato, Camilla e ovviamente anche la regina Elisabetta, colpevole di non aver accolto il grido di richiesta di aiuto diche poco prima delle nozze aveva chiesto di annullare il matrimonio. Il racconto che la serie fa di quello che è stata la storia d’amore tra, ci mostra due persone che non avevano nulla in comune, come ribadisce anche lassa Anna ...

crepvscular : poi il segretario di elizabeth identico al principe Carlo che spreco spero abbiano usato qualcuno di simile per le prossime stagioni - onlyrreputation : La bulimia della principessa Diana venne triggerata dal Principe Carlo che commentò 'a bit chubby here, aren't we?'… - vogue_italia : Fu una vera tragedia che causò la morte dell'amico di Carlo, il maggiore Hugh Lindsay ??. Ecco che cosa accade veram… - KashreeGovender : RT @vogue_italia: Adesso forse non ci crederete. Ma negli anni 70 il principe Carlo ?? era lo scapolo più ambito del mondo. Sapete perché? h… - FQMagazineit : Nuova “bordata” per il principe Carlo? “Il fratello Andrea vorrebbe ‘farlo fuori'” -

