Il primo arbitro donna nella Champions League maschile: dirigerà la Juventus (Di lunedì 30 novembre 2020) Stephanie Frappart sarà l'arbitro di Juventus-Dinamo Kiev di Champions League: è una storica prima volta

SkySport : Juve-Dinamo Kiev, primo arbitro donna in Champions: è Stephanie Frappart - Gazzetta_it : #JuveDinamoKiev, fischia la #Frappart: prima donna ad arbitrare in #ChampionsLeague - fiamma1990 : Juve-Dinamo Kiev, primo arbitro donna in Champions: è Stephanie Frappart | Sky Sport - CirianiCarlo : RT @pierpi13: in bocca al lupo Stephanie Frappart. Juve-Dinamo Kiev, primo arbitro donna in Champions: è Stephanie Frappart. Un altro muro… - Suomitaly : Juve-Dinamo Kiev, fischia la Frappart: prima donna ad arbitrare in Champions -

