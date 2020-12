Il prezzo delle azioni Repsol si corregge dopo che il dividendo viene ridotto (Di lunedì 30 novembre 2020) Le azioni di Repsol SA (ETR: REP) sono diminuite alla fine dell’ultima settimana dopo che il gigante dell’energia ha dichiarato che intende ridurre i pagamenti degli azionisti e vendere una quota nella sua unità a basse emissioni di carbonio che rallenta il petrolio e il gas della società produzione. Analisi fondamentale: i pagamenti dei dividendi sono stati ridotti Repsol ha detto che prevede di ridurre del 15% le spese operative per l’esplorazione e la produzione di petrolio e gas. È una delle prime società di carburanti che si è impegnata a ridurre tutte le emissioni dei suoi prodotti. L’azienda spagnola di combustibili fossili ridurrà i pagamenti degli azionisti per il 2021 e il 2022 a 0,60 euro per azione in contanti da 1 euro per azione. ... Leggi su invezz (Di lunedì 30 novembre 2020) LediSA (ETR: REP) sono diminuite alla fine dell’ultima settimanache il gigante dell’energia ha dichiarato che intende ridurre i pagamenti deglisti e vendere una quota nella sua unità a basse emissioni di carbonio che rallenta il petrolio e il gas della società produzione. Analisi fondamentale: i pagamenti dei dividendi sono stati ridottiha detto che prevede di ridurre del 15% le spese operative per l’esplorazione e la produzione di petrolio e gas. È unaprime società di carburanti che si è impegnata a ridurre tutte le emissioni dei suoi prodotti. L’azienda spagnola di combustibili fossili ridurrà i pagamenti deglisti per il 2021 e il 2022 a 0,60 euro per azione in contanti da 1 euro per azione. ...

monicabarra29 : @maxmassi969 @NunziaMarciano MAX io ho dei negozietti e per mercatini compro delle cose carinissime che mi piace sc… - CarlottaDiMarco : @OttoemezzoTW @La_Calabria @ilgiornale @alesallusti @AndreaScanzi @fattoquotidiano @MdGOfficial @antonellaviol17… - ACasperia : @SI_sinistra @NichiVendola @radio Non so il concetto che avete delle grandezze. 500.000 euro è il prezzo di una cas… - Trail7439 : @davide_vecchi Hai ragione, la montagna da soli è il top. Ma anche lì ci lavora delle gente, ci campano famiglie.… - martire__ : Ora posso usare queste scarpe da basket che usavo in tenera età e che adesso, a causa della demenza che invade la s… -

Ultime Notizie dalla rete : prezzo delle HTTP/1.1 Server Too Busy