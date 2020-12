Il presidente Mattarella ha firmato il nuovo Decreto (Di lunedì 30 novembre 2020) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il Decreto Ristori quater. Si tratta del quarto provvedimento del governo della serie Ristori, che permette appunto di erogare contributi e indennizzi alle attività più colpite dalle chiusure e restrizioni in vigore a causa della pandemia di coronavirus. In tutto i quattro decreti legge mettono sul tavolo circa 18 miliardi di euro. Solo per il Ristori quater il governo ha chiesto uno scostamento di bilancio da 8 miliardi. Con il Decreto, oltre ai ristori a fondo perduto, si sospendono i versamenti e i contributi fiscali di fine anno, si rinnova la cassa integrazione e il reddito di emergenza. Rinvio delle scadenze fiscali e un ulteriore bonus agli addetti dello spettacolo, del turismo e dello sport, agli stagionali e ai lavoratori ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 30 novembre 2020) Ildella Repubblica, Sergio, hailRistori quater. Si tratta del quarto provvedimento del governo della serie Ristori, che permette appunto di erogare contributi e indennizzi alle attività più colpite dalle chiusure e restrizioni in vigore a causa della pandemia di coronavirus. In tutto i quattro decreti legge mettono sul tavolo circa 18 miliardi di euro. Solo per il Ristori quater il governo ha chiesto uno scostamento di bilancio da 8 miliardi. Con il, oltre ai ristori a fondo perduto, si sospendono i versamenti e i contributi fiscali di fine anno, si rinnova la cassa integrazione e il reddito di emergenza. Rinvio delle scadenze fiscali e un ulteriore bonus agli addetti dello spettacolo, del turismo e dello sport, agli stagionali e ai lavoratori ...

