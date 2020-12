Il platino è il nuovo oro? (Di lunedì 30 novembre 2020) I prezzi dell’oro hanno raggiunto il picco nel mese di agosto a più di 2.000$ l’oncia e da allora hanno perso slancio e perso circa quattro mesi di guadagni. Il platino d’altra parte è aumentato del 14% a novembre e alcuni si chiedono se la rivendicazione della fama dell’oro sia giunta al termine. Platinum un gioco di energia pulita Secondo il Wall Street Journal, la crescente domanda di energia pulita è un chiaro catalizzatore per il platino. Sebbene la scienza alla base del platino sia complicata, la breve spiegazione è la seguente: la tecnologia dell’idrogeno rinnovabile immagazzina il gas combustibile dall’acqua nelle celle a combustibile che viene poi utilizzato per alimentare case e automobili. Il platino svolge un ruolo vitale nel processo e subirà un aumento della ... Leggi su invezz (Di lunedì 30 novembre 2020) I prezzi dell’hanno raggiunto il picco nel mese di agosto a più di 2.000$ l’oncia e da allora hanno perso slancio e perso circa quattro mesi di guadagni. Ild’altra parte è aumentato del 14% a novembre e alcuni si chiedono se la rivendicazione della fama dell’sia giunta al termine. Platinum un gioco di energia pulita Secondo il Wall Street Journal, la crescente domanda di energia pulita è un chiaro catalizzatore per il. Sebbene la scienza alla base delsia complicata, la breve spiegazione è la seguente: la tecnologia dell’idrogeno rinnovabile immagazzina il gas combustibile dall’acqua nelle celle a combustibile che viene poi utilizzato per alimentare case e automobili. Ilsvolge un ruolo vitale nel processo e subirà un aumento della ...

