IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 | anticipazioni di martedì 1° dicembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 30 novembre 2020)puntata de Il5 di1°: Armando (Pietro Genuardi) nota il nervosismo di Marcello (Pietro Masotti), che non riesce a non pensare al ricatto del Mantovano. Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,dal 7 all’11Grazie a Vittorio (Alessandro Tersigni), Luciano (Giorgio Lupano) si chiarisce con Federico (Alessandro Fella), che però non si sente ancora pronto per avere a che fare anche con la madre Silvia (Marta Richeldi). Ilè in fermento per l’evento che celebrerà Sant’Ambrogio, protettoreapi: Pietro (Andrea Savorelli) e Rocco (Giancarlo Commare) dovranno costruire un’urna a forma di arnia, ...